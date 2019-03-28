- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bu sabah saat 07.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen (29),ekmek bırakmak için araçla kurumun satış noktasına geldi. Bilen'in, iddiaya göre kamyonetini sokağa çapraz park etmesi yüzünden oğlu T.T.'yi motosikletiyle okula götüren Veysel T., yoldan geçemedi.
BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Veysel T., uyardığı Bilen'den aracını çekmesini istedi. Bilen ise Veysel T.'ye "Git, başka sokaktan geç" karşılığını verdi. Bunun üzerine baba-oğul ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracındaki bıçağı alan Hasan Bilen, oğlunun gözü önünde Veysel T.'nin göğsüne bıçağı sapladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından aşırı kan kaybeden Veysel T.'yi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Veysel T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Bilen ve kavgaya karışan T.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysel T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.