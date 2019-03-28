İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bu sabah saat 07.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen (29),ekmek bırakmak için araçla kurumun satış noktasına geldi. Bilen'in, iddiaya göre kamyonetini sokağa çapraz park etmesi yüzünden oğlu T.T.'yi motosikletiyle okula götüren Veysel T., yoldan geçemedi.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Veysel T., uyardığı Bilen'den aracını çekmesini istedi. Bilen ise Veysel T.'ye "Git, başka sokaktan geç" karşılığını verdi. Bunun üzerine baba-oğul ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracındaki bıçağı alan Hasan Bilen, oğlunun gözü önünde Veysel T.'nin göğsüne bıçağı sapladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından aşırı kan kaybeden Veysel T.'yi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Veysel T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Bilen ve kavgaya karışan T.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysel T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.