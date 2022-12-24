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Hatalı sollama yapan şoför dört otomobile çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil sürücüsü, park halindeki dört otomobile çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen Saliha Gülay ezilmekten kılpayı kurtuldu.

Hatalı sollama yapan şoför dört otomobile çarptı
DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 araç hasar aldı.

Olay, 22 Aralık'ta Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Cuma D. yönetimindeki 06 ANL 67 plakalı otomobil, önündeki aracı sağından geçmeye çalışırken park halindeki otomobile çarptı. Sıralı halde park edilmiş 2 araç da kazanın şiddetiyle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda bulunan Süleyha Günay'ın panik halinde kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.


Saliha Gülay, kazaya ilişkin, "Mutlak bir ölümden döndüm. Beni ezer geçerdi veya torunum çıktığı anda vursaydı ikimizi birden ezerdi. Ben buradaki yoldan korkuyorum. Çünkü çok kaza oldu" dedi.

Fotoğraf: DHA

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