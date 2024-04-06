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        Haberler Gündem Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:29
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        Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

        CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu
        CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu

        AK Parti'li Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyet, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

        İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.

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