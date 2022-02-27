Hatay'da El Kaabi şov!

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi, 21'de El Kaabi, 25'te Benzia ve 34'te yine El Kaabi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün bitirdi.
70'te penaltıdan Dicko farkı 2'ye indirdi. Dicko, 80'de bir kez daha sahneye çıkıp Malatya'yı ümitlendirdi.
Maçın yıldızı El Kaabi, 84'te hat-trick yaparak Hatay'ı rahatlattı. 89'da Saint-Louis, El Kaabi'nin asistiyle sonucu belirledi: 5-2.
Bu sonuçla Hatayspor 42 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 17 puanda kaldı.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 90 Eren Fansa), Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk.67 Boudjemaa), Benzia (Dk. 67 Saint-Louis), Sadık Baş (Dk. 81 Selimcan Temel), El Kaabi, Diouf (Dk. 81 Lobjanidze)
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 46 Ahmet Eyüp Türkaslan), Campi, Haddadi, Buğra Çağıran (Dk. 88 Donsah), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş), Ndong (Dk. 46 Haqi Osman), Zeffane, Azubuike, Barış Başdaş, Karim Hafez, Dicko
Goller: Dk. 21, 34 ve 84 El Kaabi, Dk. 25 Benzia, Dk. 88 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 (Penaltıdan) ve Dk. 80 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
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