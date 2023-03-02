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Hatay'da gönüllü öğretmenler sınavlara hazırlanan öğrenciler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da lise ve yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlanan öğrenciler için gönüllü eğitmen kadrosunun destekleriyle 192 özel sınıf oluşturuldu

Hatay'da gönüllü öğretmenler sınavlara hazırlanan öğrenciler için seferber oldu
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AA

Depremden etkilenen illerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Hatay'daki 69 çadır kentte hizmet vermeye başladı.

Çadır ve konteynerlerde kurulan 192 sınıftaki eğitimlere katılan 3 bin 978 öğrenci, gönüllü öğretmenlerin özel ilgisiyle sınavlara hazırlanıyor.

Lise ve yükseköğretim kurumları sınavları konularının tekrarının yanı sıra öğrencilerin eksikleri bulunan alanlarda yoğun eğitimlerin verildiği kurslarda psikososyal destek de sunuluyor.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, depremin ardından çocukların akranlarından geri kalmaması için bakanlık olarak tüm imkanlarıyla sahada olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla kursları aktif hale getirdiklerini, 8. sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi sınavları, 12. sınıfların da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlandıklarını dile getiren Gür, psikososyal destek faaliyetlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti.

Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün depremin ilk günlerinden bu yana Hatay'da yaklaşık 35 bin kişiye psikososyal destek verdiğine değinen Gür, çadır kentlerde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin de oluşturulduğunu ifade etti.

Gür, "Bütün çadır ve konteyner merkezlerindeki eğitim öğretim faaliyetlerimizle öğrencilerimizin müfredatın hiçbir parçasından ve kazanımından geri kalmamasını sağlayacağız. Depremden etkilenen bütün bölgelerimizde çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim almasını sağlamış olacağız." diye konuştu.

"BİR NEBZE UMUT OLABİLİYORSAK NE MUTLU"

Batman'dan gelen 42 gönüllü öğretmen de Hatay'da öğrencilerle özel olarak ilgilenmeye başladı.

Ekibe liderlik eden Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğrencilerin eksiklerini tamamlama gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Zorlukları olduğu kadar buradaki öğrencilere katkı sunmanın heyecanını, tutkusunu da öğretmenlerimizle beraber yaşıyoruz. Afet fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da onları etkiledi. Akademik etkilerini düzeltme yolunda bir nebze dahi kendilerine umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Farklı bölgelerdeki noktalarda çadır kentlerdeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin önce istatistik bilgileri toplanıyor. Sayılar belirlendikten sonra farklı branşlardaki öğretmenlerimiz o çocuğun ihtiyacını belirleyip ona göre programı yapıp çocuklarımızın o derslerde eksikliklerini tamamlama yolunda ders vermeye çalışıyorlar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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