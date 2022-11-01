Hatay'da Irak uyruklu kadın vahşet kurbanı!

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi’nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı.

Hatay'da Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'yi (32) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobille kaçarken direksiyonda aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Demir, bir süre sonra dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.