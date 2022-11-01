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Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da Irak uyruklu kadın vahşet kurbanı! - Öne çıkan gündem haberleri
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Iraklı sevgilisini öldürüp, otomobille kaçarken yaşamına son verdi

Kadın cinayetlerinin adresi bu kez Hatay oldu. Kan donduran olayda Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'yi tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan zanlı, aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup yaşamına son verdi

Hatay'da Irak uyruklu kadın vahşet kurbanı! - Öne çıkan gündem haberleri
Hatay'da Irak uyruklu kadın vahşet kurbanı!
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DHA

Hatay'da Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'yi (32) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobille kaçarken direksiyonda aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi’nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı.

Demir, bir süre sonra dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYTEN YAŞAMINA SON VERDİ

Şahin Demir, Defne ilçesinde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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