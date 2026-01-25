Habertürk
Habertürk
        Hatay'da takla atan otomobildeki bebek öldü

        Hatay'da takla atan otomobildeki bebek öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki bebek hayatını kaybetti, anne ile baba yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 04:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 04:33
        Takla atan otomobildeki bebek öldü
        Ö.Ü. yönetimindeki otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde aydınlatma direğine çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü, beraberindeki eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

