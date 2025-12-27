Habertürk
        Hatay'da tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırıldı

        Hatay'da tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay'daki tarihî ve kültürel yapılar, yürütülen kapsamlı inşa ve ihya çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı

        Giriş: 27.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:23
        Tarihi yapılar ayağa kaldırıldı
        Hatay’da 455 bininci afet konutu kura çekimi ve anahtar teslimi ile tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan kültür ve tarih yatırımlarını da yerinde inceledi.

        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız" Haberi Görüntüle

        Toplu açılış töreni kapsamında, Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii ile birlikte Kuseyri Konakları ve beş kütüphane Hataylıların hizmetine sunuldu.

        Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’daki programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey protokol katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte katıldıkları toplu açılış töreni, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya sürecinde gelinen aşamayı da ortaya koydu.

        ANDOLU'NUN İLK CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Hatay’da yedi eserin restorasyonunun tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi.

        Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii’nin yeniden ibadete açıldığını, 19’uncu yüzyıldan günümüze ulaşan Kuseyri Konakları’nın ise Hatay Medeniyetler Kütüphanesi olarak kullanıma sunulduğunu ifade etti.

        Mehmet Nuri Ersoy ayrıca, Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, İskenderun ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphaneleri ile Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi’nin de hizmete alındığını belirtti.

        Bu 7 eser için toplamda 1 milyar 12 milyon liranın üzerinde proje yatırımı gerçekleştirildiğini kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesi genelinde yıkık ve hasarlı olduğu tespit edilen 377 vakıf kültür varlığından 109’unun restore edildiğini, kalan eserlerin de 2026 Haziran ayı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

