Hatay Dörtyol'da orman yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 19.03.2026 - 02:43
Dörtol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Emralkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı.
