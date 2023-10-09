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        Bariyerlere çarpan motosiklet, alt geçide düştü: 2 yaralı

        HATAY'damotosiklet,bariyerlere çarparak alt geçide düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:40
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        Bariyerlere çarpan motosiklet, alt geçide düştü: 2 yaralı
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        HATAY'damotosiklet,bariyerlere çarparak alt geçide düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, İskenderun-Arsuz kara yolunda meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet, bariyerlere çarparak alt geçide düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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