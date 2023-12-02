Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık (3)

İSKENDERUNOSBKAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLU AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İskenderun´daki incelemelerinin ardından İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolu açılışına katıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan bakan Uraloğlu, "Ulaştırma Bakanlığı olarak ülkemizin alt yapısını güçlendirmek güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye yüz yılında şehirlerimizi birbirine daha da yaklaştırıyor ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle, ön plana çıkan dinamik ulaşım mottalarından birisidir. 2022-2023 yılları arasında tam 23 bin 182 kilometre yol yaparak bölünmüş yollarımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık. Artan yolcu ve yük trafiğinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi yolları ve standartlarının yükseltilmesi ile mümkün hale gelmiştir. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu, batı, kuzey ve güney koridorlarında belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. 2028 yılında bölünmüş yol ağımızın 31 bin 250 kilometreye 2053 hedeflerimiz kapsamında da 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımızı özelinde de 2028 yılına kadar bin 900 km daha yeni otoyol yatırımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Hatay'ın, Avrupa ve Anadolu'yu orta doğuya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin Doğu Akdeniz'den dünyaya açılan kapısı konumundaki İskenderun limanına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Hatay'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakından takip ediyoruz. 2002 yılından bu yana Hatay'ın Ulaşım ve iletişim altyapısı için 26 milyar 200 milyon lira yatırım yaptık. 2002 yılında ilimizde 151 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 501 kilometreye, 172 kilometrelik bütün ve sıcak karışımlı yol uzunluğunu da 424 kilometreye yükselttik. Şu anda da 14 önemli karayolu projesine de devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz İskenderun Organize Sanayi Bölgesi otoyol önemli karayolları projelerinden biriydi. 3.9 kilometresi bölünmüş yol 6,1 kilometresi de tek yol olmak üzere toplam 10 kilometre uzunluğunda bütün ve sıcak karışımın kaplamalı standardında yolumuzu tamamladık. Proje ile otoyoldan devlet yoluna kavşak düzenlemesini yaparak özellikle ağır tonajlı ve sanayi araçların İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne ve demir çelik tesislerine ulaşımının standardını yükselttik. Organize Sanayi Bölgesi Demir Çelik Tesisleri ve bölgedeki hizmet veren 2 adet limanın otoyola bağlantısı İskenderun Kavşağı üzerinde 20 dakika alırken kavşağımızla sadece 2 dakikaya düştü. Böylece bölgede üretilen ürün ve hizmetlerin İskenderun Limanı'na ve pazarlara daha hızlı ve konforlu ulaşımını tesis etmiş olduk. Ayrıca bu bağlamda bu bağlantı sayesinde zamandan 263 milyon TL akaryakıttan 228 milyon olmak üzere yıllık toplam 491 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonuna da 27 milyon 900 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.