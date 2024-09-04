Hatay'da kültür, sanat ve gastronomi aynı yerde buluşacak

HATAY Valiliği'nin projesiyle Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde hem restoranların yeniden faaliyete geçmesini sağlamak hem de sanatçıların sanatlarını icra edebilmesi için 'Kültür ve Sanat Çarşısı'nı hayata geçirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Başta yaz mevsimleri olmak üzere burada birtakım etkinlikler, festivaller ve buluşmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma neden olduğu Hatay'da valilik, kentin yeniden ayağa kalkması için ürettiği projelerde sona yaklaştı. Hatay Valiliği, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde kültür, sanat ve gastronominin aynı yerde buluştuğu 6 restoran, 82 dükkan, konferans salonu, 40 kişilik cep sinema, kültürel, sanatsal ve gastronomi alanında eğitimlerin verilebileceği; sanat eğitim salonu, etkinlik alanları, el sanatları satış dükkanları, toplantı salonu, kafe, basketbol sahası, spor aletleri alanı ve mescidin yer aldığı Kültür Sanat Çarşısı'nı hayata geçirdi. Tarih boyunca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay’ın, el sanatlarından mutfağına her sembol değerinin yer alacağı Kültür ve Sanat Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Vali Masatlı, yetkililerden sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.