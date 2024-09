Hatay'da kültür, sanat ve gastronomi aynı yerde buluşacak

HATAY Valiliği'nin projesiyle Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde hem restoranların yeniden faaliyete geçmesini sağlamak hem de sanatçıların sanatlarını icra edebilmesi için 'Kültür ve Sanat Çarşısı'nı hayata geçirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Başta yaz mevsimleri olmak üzere burada birtakım etkinlikler, festivaller ve buluşmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma neden olduğu Hatay'da valilik, kentin yeniden ayağa kalkması için ürettiği projelerde sona yaklaştı. Hatay Valiliği, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde kültür, sanat ve gastronominin aynı yerde buluştuğu 6 restoran, 82 dükkan, konferans salonu, 40 kişilik cep sinema, kültürel, sanatsal ve gastronomi alanında eğitimlerin verilebileceği; sanat eğitim salonu, etkinlik alanları, el sanatları satış dükkanları, toplantı salonu, kafe, basketbol sahası, spor aletleri alanı ve mescidin yer aldığı Kültür Sanat Çarşısı'nı hayata geçirdi. Tarih boyunca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay’ın, el sanatlarından mutfağına her sembol değerinin yer alacağı Kültür ve Sanat Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Vali Masatlı, yetkililerden sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

'ÜNLÜ RESTORANLAR, SANATÇILAR BİR ARADA'

Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerin pek çok can kaybına yol açmakla beraber başta bina stokları olmak üzere hemen hemen her yerde hasara yol açtığını hatırlatarak, "Bununla beraber ekonomimiz bundan ciddi derecede etkilendi. Kültürel hayatımız, sanat hayatımız da tabii ki etkilendi. Bizler de öncelikli olarak şehrimizde ekonomik hayatın canlanması bakımından AFAD başkanlığımız marifetiyle 6 bin 180 adet prefabrik iş yeri oluşturduk. Bunları ticaret yapmak isteyen, yeniden bu topraklarda üretim yapmak isteyen tacirlerimize vermiş olduk. Tabii diğer taraftan 6 Şubat ile beraber başta medeniyetler şehri olan ilimizden özellikle gastronomiyle ilgili çalışan esnaflarımızdan bir kısmı da maalesef ilimizi terk etmek durumunda kaldı. Diğer taraftan sanatçılarımızın önemli bir kısmı maalesef buradan ayrılmak zorunda kaldı. Bizler de hem gastronomi alanında yani yiyecek içecek sektöründe çalışan buranın ünlü restoranlarını hem bu taraflara tekrar çekmek diğer taraftan da sanatçılarımızı yeniden ilimizde sanatlarını icra edebilecek duruma getirme bakımından Kültür ve Sanat Çarşısı şeklinde bir proje ürettik. Bu projeyle beraber Defne ilçemizin Çekmece Mahallesi’nde bu yapılanmayı oluşturduk. Burada şu an itibari ile 6 restoranımız diğer taraftan da 82 tane de sanatçılarımızın sanatlarını icra edebileceği dükkanlar oluşturduk. Onun yanında 40 kişilik cep sinema diğer taraftan konferans salonu, atölye çalışmalarının yapılacağı alanlar, basketbol sahası. Kısacası yani bir kültür ve sanat merkezinde olabilecek ne varsa böyle daha basit yatay mimariyi de hedefleyen bir yaklaşımla burayı oluşturduk. Restoranlar faaliyette bulunacak. Bu restoranlar aynı zamanda aslında bir geri dönüşümün de eseridir. Bu yapılar tamamıyla gemilerde konteyner olarak ifade edilen yapılardır. Diğer taraftan aynı zamanda burayı bir konser salonu şeklinde de konser alanı şeklinde de düşündük. Platform oluşturduk. Yani inşallah başta yaz mevsimleri olmak üzere yazın değişik günlerinde burada birtakım etkinlikler, festivaller, buluşmalar gerçekleştireceğiz" dedi.