CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Program sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, bunun bir başlangıç toplantısı olduğunu ve artık çok daha fazla Hatay'da bulunacağını söyledi.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay'ı unutmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: