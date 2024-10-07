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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:21
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        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

        Özel, merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

        Program sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, bunun bir başlangıç toplantısı olduğunu ve artık çok daha fazla Hatay'da bulunacağını söyledi.

        Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay'ı unutmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum, onun için geldik ama bolca teşekkür ve övgü duyduk. Çok nazikler ama yapılması gereken çok iş var, notlarımızı aldık, dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay'a tekrar tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde, grup toplantılarında ve Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye, çözüm önerilerini önermeye devam edeceğim. Biz, Hatay'dan eksik olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Eksik olmasınlar, Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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