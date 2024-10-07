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        CHP, MYK toplantısını Hatay'da yaptı (4)

        SİVİLTOPLUM KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentteki bir otelde düzenlenen basına kapalı toplantıda sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:55
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        CHP, MYK toplantısını Hatay'da yaptı (4)
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        SİVİLTOPLUM KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentteki bir otelde düzenlenen basına kapalı toplantıda sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Özel, “Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıyı biz 3 kez salon değiştirerek Hatay’ın en büyük salonunu aldık ve yine de tıklım tıklımdı ve Hatay'ın sorunlarını konuşmaya yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. 19-18 gölge bakan salonun muhtelif yerlerine oturdular ve derslerini çalıştılar. Bundan sonra bu salonda bulunanların, meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini talep ileten grupları, her birisinin ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü kasları var. Onlardan istifade edilecek. Bundan sonra beni çok daha fazla Hatay’da göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay’ı unutmadı. Sürekli takip ettii, bakanlar geldi gitti diye. Ben genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum. Onun için geldik. Ama bolca teşekkür, bolca övgü duyduk. Çok nazikler ama yapılması gereken çok işi var. Notlarımızı aldık. Dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay'a tekrar tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde ve grup toplantılarında ve Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye çözüm önerilerini önermeye devam edeceğim. Biz Hatay'dan eksik olmadık. Bundan sonra olmayacağız. Eksik olmasınlar. Hataylıları yalnız bırakmayacağız. Seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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