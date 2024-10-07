Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
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