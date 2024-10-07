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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:20
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        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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