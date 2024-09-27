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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, Hatay'da

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde halk ile buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:35
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, Hatay'da
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        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde halk ile buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Kırıkhan'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde halkla bir araya geldi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ve bilirkişi heyeti ile platformda yerini alan Bakan Yardımcısı Bulut, Rezerv Alanı Projesi ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararları halka anlatan Bulut, vatandaşların sorularını da yanıtladı. Depremde tüm Türkiye'nin tek vücut olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

         'Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, hepimiz bu ülkenin bir ferdi, bu ülkenin bir evladıyız. Depremi sizler yaşadınız, ama emin olun ki sizler kadar bizler de üzüldük, canımız yandı. Tüm Türkiye tek yumruk, tek vücut oldu, seferberlik ilan etti, Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti, çalışmalar hala devam etmekte, bir an önce Hatay'ımızı da ayağa kaldırmak için bizler de mücadele ediyoruz. Rezerv Alanı Projelerine gelince, bu bölgede yaşayan tüm depremzedeler ve vatandaşlarımız için bir imkan ve olanak olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

        Ancak her şeye rağmen illa da 'bizler rezerv olanı istemiyoruz, sağlam hasarlı az hasarlı eski ya da yeni binamıza yapımıza evimize dokunmayın, yaşadığımız yerlere dokunmayın' diyen vatandaşlarımız varsa asla hiç kimsenin mülküne dokunulmayacaktır. Herkesin özel mülkü olan kendi insiyatifinde olacaktır, istediği gibi tadilat yaptırabilir, onarım yaptırabilir, güçlendirebilir. Ama ilerleyen zamanlarda bizim rezerv alanı çalışmalarımız bittiğinde 'biz de yapımızı yenileyelim, eski kaldı ya da güçlendirelim' dediğinizde bu sizin istediğiniz gibi olmayacaktır. Bizim orada yapmış olduğumuz çalışma standartlarına ve kanunlarına uyarak yapılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Hiç kimse kafasına göre orada tadilat, tamirat yapamayacaktır. İstediği gibi yapısını yıkıp yenisini yapamayacaktır. Her şey kanununa ve kuralına uygun olarak gerçekleşecektir." 

        Öte yandan vatandaşların sorularını yanıtlayan Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ise belediye başkanı olarak halkın ve hükümet arasında bir köprü vaziyetinde hizmet etme gayretinde olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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