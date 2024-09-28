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        Hatay'da 14 katlı binanın yıkımı kamerada

        HATAY'da6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 14 katlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:20
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        Hatay'da 14 katlı binanın yıkımı kamerada
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        HATAY'da6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 14 katlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı. Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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