Hatay'da 14 katlı binanın yıkımı kamerada

İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı. Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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