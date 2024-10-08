Hatay'da 6 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi verildi

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

Hatay’ın yöresel lezzetleri Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi çarşısında düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri katıldı. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yöresel lezzetler hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Coğrafi işaret alan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını dile getiren Vali Masatlı, kente özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlattı. Vali Masatlı, şöyle devam etti:

‘COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNDE TÜRKİYE’DE ZİRVEYE OTURACAĞIZ’ “Bu kapsamda en güçlü yönlerimizin başında gelen gastronomi zenginliğimizi desteklemek için Hatay’a göreve geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimiz, ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizi tekraren toplayıp onları bir sonraki nesle emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut olan 25 coğrafi işaret sayımızı, 37 coğrafi işarete bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız tamamlandığında da bu sayı önümüzdeki sene 124’e çıkacaktır. Bu sayıyla beraber Türkiye'de biz zirveye oturmuş olacağız. Şehrimizin kimliğine, değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğunda olan işlerimizdendir, bu bakımdan coğrafi işaret alması demek, mahrecinin ve menşeinin belli olması demektir. 6 Şubat 2023'te depremlerden etkilenen kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz."