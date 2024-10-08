Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 6 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi verildi

        HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:20 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 6 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

        Hatay’ın yöresel lezzetleri Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi çarşısında düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri katıldı. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yöresel lezzetler hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Coğrafi işaret alan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını dile getiren Vali Masatlı, kente özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlattı. Vali Masatlı, şöyle devam etti:

        ‘COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNDE TÜRKİYE’DE ZİRVEYE OTURACAĞIZ’

        “Bu kapsamda en güçlü yönlerimizin başında gelen gastronomi zenginliğimizi desteklemek için Hatay’a göreve geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimiz, ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizi tekraren toplayıp onları bir sonraki nesle emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut olan 25 coğrafi işaret sayımızı, 37 coğrafi işarete bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız tamamlandığında da bu sayı önümüzdeki sene 124’e çıkacaktır. Bu sayıyla beraber Türkiye'de biz zirveye oturmuş olacağız. Şehrimizin kimliğine, değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğunda olan işlerimizdendir, bu bakımdan coğrafi işaret alması demek, mahrecinin ve menşeinin belli olması demektir. 6 Şubat 2023'te depremlerden etkilenen kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'a ait 6 ürünün daha coğrafi işaret tescil belgesi almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da 6 ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verildi
        Hatay'da 6 ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verildi
        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
        Reyhanlı'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Reyhanlı'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 3 ikamette çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 3 ikamette çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü