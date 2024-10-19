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        Melek'i 5 ay önce evlendiği eşi öldürdü, ailesi en ağır cezayı istiyor

        HATAY'daMelek Karabudak, 5 ay önce evlendiği Ahmet Karabudak (55) tarafından öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:15
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        Melek'i 5 ay önce evlendiği eşi öldürdü, ailesi en ağır cezayı istiyor
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        HATAY'daMelek Karabudak, 5 ay önce evlendiği Ahmet Karabudak (55) tarafından öldürüldü. Şüpheli tutuklanırken, aile Ahmet Karabudak'ın en ağır cezayı almasını istiyor.

        Olay, 23 Ağustos'ta Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karabulut, ikinci evliliğini yaptığı Melek Karabudak ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartışmaya başladı. 5 ay önce evlenen çiftin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet Karabudak, üzerinde taşıdığı tabanca ile Melek'e 2 el ateş etti. Boynundan ve göğsünden yaralanan Melek Karabudak, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Karabuduk gözaltına alınırken, Melek Karabudak'ın cenazesi Samandağ ilçesinde toprağa verildi. İşlemleri sonrası Ahmet Karabudak, tutuklandı.

        'ABLAMIN KENDİ KENDİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETMİŞ'

        Melek Karabudak'ın kardeşi Müzeyyen Toprak, ablasının ilk evliliğini yaptığını belirterek, "Katil zanlısı ilk eşinden boşanmış, ablam ile 5 ay önce evlenip, Antakya'ya yerleştiler. Aralarında ne geçti ve nasıl bir sorunları olduğunu bilmiyoruz. Cinayeti duyunca evlerine gittik. Ablamı 2 kurşun ile öldürmüş. Savunmasında da ablamın kendi kendini vurduğunu iddia etmiş. Onun dışında bir bilgimiz yok. Ama aile olarak en ağız cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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