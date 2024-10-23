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        Amanos Dağları'nda orman yangını

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:15
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        Amanos Dağları'nda orman yangını
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Küllü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Arazinin sarp olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çeken ekipler, havanın kararması ile havadan müdahaleye ara verdi. Gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde helikopter ile uçaklar yeniden destek vermeye başladı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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