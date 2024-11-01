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        Kedileri sokak köpeklerine parçalattığı iddia edilen şüpheli yakalandı (2)

        SERBESTBIRAKILDIHatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 29 Ekim gecesi prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini sokak köpeklerine parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:23
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        Kedileri sokak köpeklerine parçalattığı iddia edilen şüpheli yakalandı (2)
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        SERBESTBIRAKILDI

        Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 29 Ekim gecesi prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini sokak köpeklerine parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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