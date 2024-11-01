Kedileri sokak köpeklerine parçalattığı iddia edilen şüpheli yakalandı (2)
SERBESTBIRAKILDIHatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 29 Ekim gecesi prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini sokak köpeklerine parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail S.
SERBESTBIRAKILDI
Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 29 Ekim gecesi prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile annelerini sokak köpeklerine parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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