Su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek kurtarıldı

Olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Çevlik ve Deniz mahallelerinden geçen yol üzerinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, 3 saat üsren çalışma ile su tahliye borusunda mahsur kalan 2 yavru köpeği kurtardı. Yavru köpekler, tedavi için veterinere teslim edildi.

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