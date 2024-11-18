Su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek kurtarıldı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek , itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek , itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Çevlik ve Deniz mahallelerinden geçen yol üzerinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, 3 saat üsren çalışma ile su tahliye borusunda mahsur kalan 2 yavru köpeği kurtardı. Yavru köpekler, tedavi için veterinere teslim edildi.
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