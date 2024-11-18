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        Su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek kurtarıldı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek , itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:10
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        Su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek kurtarıldı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusuna sıkışan 2 yavru köpek , itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Çevlik ve Deniz mahallelerinden geçen yol üzerinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki su tahliye borusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, 3 saat üsren çalışma ile su tahliye borusunda mahsur kalan 2 yavru köpeği kurtardı. Yavru köpekler, tedavi için veterinere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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