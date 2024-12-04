Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor
HALEP'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.
HALEP’in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeli aileler, burada yapılan pasaport ve evrakların kontrolünden sonra gümrükte çıkarak Halep’e gidiyor.
Hatay’da yaşayan ve 8 kişilik ailesi ile birlikte Cilvegözü’ne gelip buradaki işlemlerin ardından Halep’e gidecek olan Aya Abdusselam, Türkiye’ye teşekkür etti. Aya Abdusselam, “7 yıldır Türkiye’deyim. Hatay’da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır iyi ağırladınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun” dedi.
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