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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor

        HALEP'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:25
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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor
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        HALEP’in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

        Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeli aileler, burada yapılan pasaport ve evrakların kontrolünden sonra gümrükte çıkarak Halep’e gidiyor.

        Hatay’da yaşayan ve 8 kişilik ailesi ile birlikte Cilvegözü’ne gelip buradaki işlemlerin ardından Halep’e gidecek olan Aya Abdusselam, Türkiye’ye teşekkür etti. Aya Abdusselam, “7 yıldır Türkiye’deyim. Hatay’da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır iyi ağırladınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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