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        Hatayspor, hakem hatalarına dikkat çekti

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:40
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        Hatayspor, hakem hatalarına dikkat çekti
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan’ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

        Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen açıklamada, "Takımımızın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya maçın hakemi olarak Atilla Karaoğlan atanmıştır. Bilindiği üzere Atilla Karaoğlan, 25 Ağustos tarihinde deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının da hakemi olup, ilk yarısı 0-2 üstünlüğümüzle sonuçlanan müsabakada devre arası stadyum koridorunda Antalyaspor yöneticileri tarafından tehdit ve darp edilmiş, bu hadise de maçın ikinci devresine sirayet etmiş ve sonuç olarak lehimize verilmeyen penaltılar, futbolcumuza haksız verilen kırmızı kart ile karşılaşma 3-2 mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz, ilk yarının son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Tüm muhatapların dikkatine sunuyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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