Hatayspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligde Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise taktik çalıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu’nda İskenderunspor karşılaşması, 19 Aralık Perşembe saat 13.00'te oynanacak.

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