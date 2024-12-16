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        Hatayspor'da sportif direktörlüğü Yılmaz Bal getirildi

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:45
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        Hatayspor'da sportif direktörlüğü Yılmaz Bal getirildi
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal’ın getirildiğini açıkladı.

        Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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