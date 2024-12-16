Hatayspor'da sportif direktörlüğü Yılmaz Bal getirildi
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal'ın getirildiğini açıkladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal’ın getirildiğini açıkladı.
Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.
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