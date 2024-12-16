Hatayspor'da sportif direktörlüğü Yılmaz Bal getirildi

Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

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