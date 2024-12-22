Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Alevi kanaat önderleri, birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde AK Parti milletvekilleri, alevi kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Alevi kanaat önderleri, birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY’ın Samandağ ilçesinde AK Parti milletvekilleri, alevi kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi. Etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, "Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de bizim kardeşimizdir. Sizin hukukunuz bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir” dedi.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen programa AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, alevi kanaat önderleri, mahalle muhtarları, oda başkanları ve Samandağlılar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        'HEPİMİZ EŞİT VE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞIZ'

        İnançlara saygılı olduklarını ve herkesin huzurunu, güvenliğini öncelediklerini belirten Yayman, “Bulanık suda balık avlamak isteyenler var. Birtakım haberlerle, olmayan işler üzerine algı yapanlar var. Türkiye Cumhuriyeti’nin politikası nettir. Lazkiye’de bir Alevi kardeşimiz kendi inancı, kimliğinden dolayı bir haksızlık görüyorsa; biz ona karşıyız. Buna asla müsaade etmeyiz. Dün nasıl ki Şam’da, kimliği ve inancından dolayı bir kardeşimize haksızlık yapıldığında karşı çıktıysak, bugün de karşı çıkıyoruz. Hepimiz eşit ve birinci sınıf vatandaşız. Alevi de bizim kardeşimiz, Sünni de bizim kardeşimizdir” dedi.

        'ASLA FİTNEYE FIRSAT VERMEYELİM'

        Ortamı karıştırmak için Samandağ’da da eylem yapmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Hüseyin Yayman, şöyle konuştu:

        “Cumhurbaşkanımız Suriye’nin üniter yapısının korunacağını, Suriyelilerin milli iradesinin egemen kılınacağını söyledi. Suriye'de bir terör devleti kurmak isteyenlere asla müsaade edilmeyeceğini, mevcut anayasal düzeni korunacağını, Suriyelilerin de kendi ülkelerine dönmesi ve orada söz sahibi olup, yerel ve genel seçimlerde oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Altına imzamızı atıyoruz. Sizin hukukunuz bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir. Suriye'deki kardeşlerimizin de hukuku hepimize emanettir. Onun için asla ama asla bu fitneye fırsat vermeyelim aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu

        Benzer Haberler

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Samandağ'da vatandaşlarla buluştu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Samandağ'da vatandaşlarla buluştu
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Hatay'da "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" düzenlendi
        Hatay'da "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" düzenlendi
        Ülkesine dönüş yolundaki Suriyeli Muhammed: Türkler bizi ziyarete gelsin
        Ülkesine dönüş yolundaki Suriyeli Muhammed: Türkler bizi ziyarete gelsin
        Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
        Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
        Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor
        Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor