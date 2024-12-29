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        Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler

        HATAY'da maskeli 2 kişi, girdikleri evde Ayhan Kıdır'ı (61) darbedip, kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 29.12.2024 - 08:05
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        Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler
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        HATAY’da maskeli 2 kişi, girdikleri evde Ayhan Kıdır’ı (61) darbedip, kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Depremde yıkılan evlerini yaptırmak için para biriktirdiklerini belirten Kıdır, “Ben bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı” diyerek gözyaşı döktü.

        Olay, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak’ta meydana geldi. Maskeli 2 kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır’ı silahla tehdit edip, dövdükten sonra kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Ayhan Kıdır, durumu önce eşine, ardından da polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ayhan Kıdır’ın ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı 2 şüphelinin ağızını kapatıp, kolundaki 2 burma bileziği aldıklarını söyledi. Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

        Evlerini yaptırmak için 2 yıldır para biriktirip altın aldıklarını anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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