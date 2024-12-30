Ülkesine dönen Suriyeli Ahmet: Türkiye her zaman yanımızdaydı

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'den ülkesine dönen Ahmet El Hasan (32), "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek" dedi.

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytin Dalı gümrük kapılarına sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.