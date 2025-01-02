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        Suriyeli 14 yaşındaki Semir: Türkiye'de büyüdüm, çok özleyeceğim

        SURİYE'nin başkenti Şam'a gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ailesiyle gelen Semir Dahel (14), Türkiye'de büyüdüğünü belirterek, "Şimdi Şam'a gidiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:40
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        Suriyeli 14 yaşındaki Semir: Türkiye'de büyüdüm, çok özleyeceğim
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        SURİYE'nin başkenti Şam'a gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ailesiyle gelen Semir Dahel (14), Türkiye'de büyüdüğünü belirterek, "Şimdi Şam'a gidiyorum. Orayı da merak ediyorum. Ama Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim" dedi.

        Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrollerinden geçiyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen Semir Dahel, "14 yaşındayım. Şam'dan geldim. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Şam'a geri gidiyorum. Burayı çok özleyeceğim. Burada ağabeylerim, ablalarım, arkadaşlarım oldu. Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim" dedi.

        Öte yandan, İdlibli Abdulaziz Cündi ise 9 yıl Kayseri’de yaşadığını ifade ederek, "Ailemle İdlib'e gidiyoruz. Suriye muhaliflerce kontrol altına alındı. Allah'a şükürler olsun. Artık ülkemiz emin ellerde. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Suriye tüm kapıları ile Türklere açıktır, her zaman açık olacaktır" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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