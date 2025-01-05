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        Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı; o anlar kamerada

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken göle düşen 3-4 yaşlarında kız çocuğunu, suya atlayan babası kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:20
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        Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı; o anlar kamerada
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken göle düşen 3-4 yaşlarında kız çocuğunu, suya atlayan babası kurtardı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Reyhanlı’da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba ve kızı, hatıra fotoğrafı çekilmek istedi. Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü. Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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