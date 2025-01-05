Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı; o anlar kamerada

Reyhanlı’da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba ve kızı, hatıra fotoğrafı çekilmek istedi. Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü. Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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