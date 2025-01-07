Suriyeli tamirci: Artık dönmek istiyorum ama evim yıkıldı, akrabam kalmadı

SURİYE'derejim askerlerinin 30 akrabasını cezaevinde öldürdüğü oto tamirci Ahmet Gannım (42), "Çok şükür Suriye'de savaş bitti, artık özgürlük bayrağı dalgalanıyor. Artık ben de dönmek istiyorum ama evim yıkıldı, akrabam kalmadı. İnşallah hazırlıklarımı yapıp, ben de en kısa sürede ailemle döneceğim" dedi.

Suriye'nin Humus kentinde, Lübnan sınırı yakınlarında bir köyde yaşayan oto tamircisi Ahmet Gannım (42), 2016 yılında Esad rejiminin tutuklamaları ve hava saldırıları artınca ailesiyle Türkiye'ye sığınıp, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Suriye'de kalan 30 akrabasının farklı zamanlarda tutuklandığını öğrenen Gannım, gönderilen yazılarla da öldürüldükleri haberini aldı. 8 Aralık'ta Esad rejiminin düştüğünü öğrenen Gannım, buruk mutluluk yaşadığını söyledi.

'EYLEMLERE BİLE KATILMADILAR' Yaşadıkları acıları anlatan Ahmet Gannım, "Suriye'de barışçıl gösteriler başladığında zulüm de üst seviyeye çıktı. Kendi ailem ve eşimin ailesinden toplam 30 akrabamız normal bir hayat yaşarken sırf rejim tarafından tutuklanarak, Sednaya Cezaevi'ne konuldu. Hatta kuzenlerimden biri, Lübnan'da yaşıyorken akraba ziyareti için Suriye'ye geldiğinde gümrük kapısında gözaltına alınıp, tutuklandı. Akrabalarımızın arasında silahlı birileri veya asker yoktu. Suçları, hürriyet ve özgürlük istemeleriydi. Eylemlere bile katılmadılar. Buna rağmen tutuklandılar. Daha sonra farklı zamanlarda öldürüldüklerine dair bize yazı gönderdiler. Araştırmalarımızda sağ kalan kimsenin kalmadığını, hepsinin Baas askerler tarafından öldürüldüklerini öğrendik" diye konuştu.