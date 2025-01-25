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        İskenderun'da kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki kazı sırasında temeli hasar gören 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:45
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        İskenderun'da kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki kazı sırasında temeli hasar gören 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

        Depremlerin ardından yerinde dönüşüm çalışmalarının yoğunlukta olduğu Meydan Mahallesi 510 Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait iş makinesi temel kazısı yaparken bitişikteki 4 katlı binanın temeline zarar verdi. Firma yetkililerinin durumu fark etmesiyle çalışmalar durduruldu. İhbarla bölgeye ilgili kurumların yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki 16 daire, güvenlik önlemi amacıyla tahliye edildi. Giriş-çıkışları kapatılan bina mühürlendi. Binada oturanlar firmaya tepki göstererek maddi ve manevi kaygılarını dile getirdi.

        Öte yandan, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin binada inceleme yapacağı ve hazırlayacakları rapora göre binanın oturum durumuna ilişkin kararın verileceği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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