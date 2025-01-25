İskenderun'da kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı

Öte yandan, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin binada inceleme yapacağı ve hazırlayacakları rapora göre binanın oturum durumuna ilişkin kararın verileceği belirtildi.

Depremlerin ardından yerinde dönüşüm çalışmalarının yoğunlukta olduğu Meydan Mahallesi 510 Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait iş makinesi temel kazısı yaparken bitişikteki 4 katlı binanın temeline zarar verdi. Firma yetkililerinin durumu fark etmesiyle çalışmalar durduruldu. İhbarla bölgeye ilgili kurumların yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki 16 daire, güvenlik önlemi amacıyla tahliye edildi. Giriş-çıkışları kapatılan bina mühürlendi. Binada oturanlar firmaya tepki göstererek maddi ve manevi kaygılarını dile getirdi.

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