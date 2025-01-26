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        Hatay'da konteynerdeki yangın, söndürüldü

        HATAY'da depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:55
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        Hatay'da konteynerdeki yangın, söndürüldü
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        HATAY'da depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangın başladığında dışarı çıkan depremzede aileye yeni bir konteyner verileceği belirtildi. Yangınla ilgili itfaiye inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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