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        Şantiyede kat boşluğuna düşen işçi, vinçle kurtarıldı

        HATAY'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede düştüğü kat boşluğunda yaralanıp mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:45
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        Şantiyede kat boşluğuna düşen işçi, vinçle kurtarıldı
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        HATAY’ın Antakya ilçesinde bir şantiyede düştüğü kat boşluğunda yaralanıp mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde inşası devam eden toplu konut şantiyesinde meydana geldi. İnşaatın 2’nci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi, kat boşluğuna düştü. Hafif yaralanan işçi burada mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle şantiyeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, kule vinç kullanarak, işçiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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