Şantiyede kat boşluğuna düşen işçi, vinçle kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde inşası devam eden toplu konut şantiyesinde meydana geldi. İnşaatın 2’nci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi, kat boşluğuna düştü. Hafif yaralanan işçi burada mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle şantiyeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, kule vinç kullanarak, işçiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HATAY’ın Antakya ilçesinde bir şantiyede düştüğü kat boşluğunda yaralanıp mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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