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        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:50
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        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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