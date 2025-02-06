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        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin

        HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz George Kilisesi'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:00
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        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
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        HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz George Kilisesi'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay’da, felaketin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla İskenderun Aziz George Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da asılı olduğu kilisede ayine katılan Hristiyan cemaati, acılarını paylaştı. Cemaat, bir daha böyle acıların yaşanmaması ve yaraların bir an önce sarılması temennisiyle dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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