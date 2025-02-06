Kanseri yenen gençler, Hatay'da depremzede çocukları unutmadı

HATAY'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sessiz yürüyüşe katılan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Gençlik Kolları'nda görevli kanseri yenmiş gençler, daha sonra konteyner kentlerdeki depremzede çocukları ziyaret edip, oyuncak hediye etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay'da, felaketin 2'nci yıl dönümünde Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüşte yer alan LÖSEV Gençlik Kolları'nda görevli kanseri yenmiş gençler, daha sonra konteyner kentlerdeki depremzede çocukları ziyaret edip, oyuncak hediye etti. Çocukların yüzünü güldüren gençler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenledi. Depremzede ailelerin yanında olduklarını vurgulayan gençler, dayanışmanın ve umudun önemine değindi. Kanserin hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten gençler, asbest sorununa da dikkati çekti.

'İYİ Kİ VARSIN LÖSEV'

Depreme memleketi Hatay'da yakalanan Buse Nur Kaba (20), "Depremin ikinci yılında LÖSEV Gençlik Kolları olarak Antakya'da bir araya geldik. Birlikte acılarımızı, umutlarımızı ve iyileşen yaralarımızı paylaştık. O gün yaşadığımız korkunun yerini bugün dayanışma aldı. İyi ki varsın LÖSEV, iyi ki bu büyük ailenin bir parçasıyım" dedi.