Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yangın: 11 hasta tahliye edildi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çıktı. Serviste dumanı fark eden hastane çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, servisteki 11 hasta ise tahliye edilerek kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, alevlerin diğer servislere sıçramasını engelledi.

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