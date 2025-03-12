Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleşen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Futbolcular, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
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