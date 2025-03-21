Bilgisayar kasasından 1 kilogram uyuşturucu çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesine kargoyla gönderilen bilgisayar kasası içinde uyuşturucu gizlendiği bilgisine ulaştı. Kargo firmasında A.G. ile M.A. adına gelen bilgisayar kasasını inceleyen polis, 1 kilo skunk ele geçirdi. A.G. ve M.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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