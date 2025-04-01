Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Pirinçlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, elektrik tellerinin sürtünmesinden kaynaklanan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yetkililer çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

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