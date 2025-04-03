Hatay'da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan görüntülendi
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüldü.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğünce, sosyal medyada korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde çizgili sırtlanın su içtiği görüldü.
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