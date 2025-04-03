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        Hatay'da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan görüntülendi

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 21:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:10
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        Hatay'da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan görüntülendi
        ABONE OL

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğünce, sosyal medyada korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde çizgili sırtlanın su içtiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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