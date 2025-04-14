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        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        – HATAYSPOR, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:45
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        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        – HATAYSPOR, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Gaziantep FK’ya dün oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup olan Hatayspor’da 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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