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        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya ayini

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri olan Vakıfköy Mahallesi'nde, Paskalya Bayramı ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:55
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        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya ayini
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri olan Vakıfköy Mahallesi'nde, Paskalya Bayramı ayini düzenlendi.

        Vakıfköy Ermeni Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya Bayramı ayinine, mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katıldı. Paskalya ayini, Anadolu Papazı ve Kilise Rahibi Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi. Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı. Vatandaşlara ikramlıklar sunuldu. Bir araya gelen Ermeni vatandaşlar, yumurta tokuşturarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. Ayinde, barış mesajları verildi. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da ayine katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

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        Galeri
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        Galeri

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