Hatay'da Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.
Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.