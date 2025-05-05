Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

        Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Kilisede Hıdrellez kutlaması; mum yakılıp, dilek tutuldu
        Kilisede Hıdrellez kutlaması; mum yakılıp, dilek tutuldu
        Özel'e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları a...
        Özel'e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları a...
        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Dörtyol'da köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Dörtyol'da köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Samandağ'da Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi
        Samandağ'da Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi
        Hatay'daki Hıdırellez etkinliğinde İspanyol müzik grubu BGKO coşkusu
        Hatay'daki Hıdırellez etkinliğinde İspanyol müzik grubu BGKO coşkusu