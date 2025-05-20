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        'Samandağ'ın kırılan kalp logosundan sonra 'ğ' harfi de çalındı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından sahil şeridine yerleştirilen 'Samandağ' yazılı logonun kalp sembolünün rüzgarda kırılmasının ardından 'ğ' harfi çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:45
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        'Samandağ'ın kırılan kalp logosundan sonra 'ğ' harfi de çalındı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından sahil şeridine yerleştirilen 'Samandağ' yazılı logonun kalp sembolünün rüzgarda kırılmasının ardından 'ğ' harfi çalındı.

        İlçede sahil şeridinde geçen yıl 15 Aralık'ta rüzgar nedeniyle kırılan kalp sembolü onarılıp, yerine monte edilen 'Samandağ' yazılı logonun 'ğ' harfi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediyenin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, logonun yeniden onarılıp en kısa sürede yerine monte edileceğini belirterek, vatandaşlara da tabelaya zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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