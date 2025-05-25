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        Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 02:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 02:55
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        Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’ndeki sazlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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