Reklam panosunda mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı Belediye binası önündeki parkta meydana geldi. Parktaki reklam panosunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen zabıta ekibi, panonun kilidini açarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslendikten sonra sokağa salındı.

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