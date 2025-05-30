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        Reklam panosunda mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınındaki reklam panosunun içerisinde mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:15
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        Reklam panosunda mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınındaki reklam panosunun içerisinde mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı.

        Olay, gece saatlerinde Reyhanlı Belediye binası önündeki parkta meydana geldi. Parktaki reklam panosunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen zabıta ekibi, panonun kilidini açarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslendikten sonra sokağa salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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