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        2 çocuk annesi Meryem: Boşanma davası açtığım eşim ölümle tehdit ediyor

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 çocuk annesi Meryem G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:50
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        2 çocuk annesi Meryem: Boşanma davası açtığım eşim ölümle tehdit ediyor
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde 2 çocuk annesi Meryem G., (34) evliliği süresince şiddet gördüğü boşanma aşamasındaki eşinin psikolojik baskısı ve ölüm tehditleri karşısında bugüne kadar sessiz kaldığını belirterek, “Artık susmayacağım, ölmeden önce sesimi duyurmak istiyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adam” dedi.

        İskenderun ilçesinde iş yerinde hediyelik eşya satışı yapan Meryem G., 1 yıl önce şiddet gördüğü 8 yıllık eşi S.G. hakkında suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtı. 2 çocuk annesi Meryem G., eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süre önce çalışmak için Almanya'ya giden S.G.'nin tehdit mesajları gönderip, psikolojik baskı yaptığı ileri sürüldü.

        Eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı görüntüyü sosyal medyada paylaşarak destek isteyen Meryem G. “Ölmeden sesimi duyurmak istiyorum. Eşim Almanya’da yaşıyor ama sürekli beni telefonla ya da arkadaşları aracılığıyla arayarak tehdit ediyor. ‘Geldiğimde seni öldüreceğim. Gelmezsem başkaları var, onlar yapacak’ diyor. Bu tehditler artık dayanılmaz hale geldi. Susmak istemiyorum” dedi.

        5 ve 6 yaşlarında iki çocuğuyla birlikte yaşadığını ve esnaf olarak ekmek parasını kazandığını anlatan Meryem G., eşinin sosyal medyada iş yerine yönelik iftira ve karalama kampanyaları yürüttüğünü de öne sürerek, “Kişisel tehditlerinin yanı sıra iş yerime zarar veriyor. Sahte hesaplardan ‘Bu kadından alışveriş yapmayın’ diye paylaşımlar yapıyor. Ekmeğimle oynuyor. Ailesine de defalarca söyledim. ‘Oğlunuzu durdurun’ dedim ama hiçbir müdahale olmadı. ‘Laf dinlemiyor’ deyip geçiştirdiler. Geçmişte eşinden birçok kez fiziksel şiddet gördüm, hamileyken bile beni arabadan fırlattı. Defalarca bıçakla tehdit etti. Şiddetin her türlüsünü yaşadım. Korktum, bastırıldım ama artık susmayacağım. Kızım babasını görmek istemiyor. Oğlum bu konular hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Çocuklarım psikolojik destek alıyor” diye konuştu.

        'KADINLAR OLARAK BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

        Meryem G., yaşadıklarının benzerini yaşayan pek çok kadınla dayanışma içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        “Dükkanıma gelen kadın müşterilerim de aynı şeyleri yaşıyor. Sarılıp ağlıyoruz ama artık susmayacağız. Kadınlar olarak birlikte güçlüyüz. Bana bir şey olursa bilin ki hakkımı aradım. Artık susmayacağım, ölmeden önce sesimi duyurmak istiyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adam. Eşimden boşandıktan sonra çocuklarımla normal bir hayat sürmek istiyorum. Doyasıya çocuklarımla yaşamak, büyütmek, okutmak onlara iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Ölmek istemiyorum.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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